Более 2,7 миллиона снимков обработали в референс-центре лучевой диагностики Москвы в 2022 году

Фото: mos.ru / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичный референс-центр лучевой диагностики начал работу в 2020 году, он представляет собой единственный в стране реализованный проект в этой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 13 февраля.

— Сегодня референсный центр — единственный в стране масштабно реализованный проект по централизации лучевой диагностики. Нам удалось цифровизировать процессы и наладить работу так, чтобы ускорить описание исследований и облегчить работу врачей, — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

За время своей работы экспертам удалось довести работу практически до автоматизма. Ежедневно специалисты анализируют около 80 тысяч снимков КТ, МРТ, маммограмм, рентгеновских снимков и так далее.

Всего в прошлом году сотрудники центра обработали более 2,7 миллиона изображений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря подключению столичных роддомов к ЕМИАС информация о новорожденных детях стала быстрее передаваться в поликлиники. Кроме того, часть сведений из патронажных документов теперь заполняется автоматически.