Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Головин рассказал, какие меры помогут снизить число курящих

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Головин рассказал, какие меры помогут снизить число курящих
Фото: shutterstock

Генеральный директор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин назвал меры, которые помогут снизить число курящих.

По мнению эксперта, все меры должны быть направлены на снижение спроса и снижения предложения.

Он напомнил, что согласно статистике, в рамках реализации прошлой антитабачной политики в два раза сократился объем курения у общественных мест, у детских садов, у школ. Также необходимо информировать население о вреде потребления, о пользе здорового образа жизни.

— Нужно не только запрещать и говорить, чего делать нельзя, но давать определенную стимулирующую политику по пропаганде здорового образа жизни, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Обезличенные пачки сигарет могут появиться в российских магазинах. Введение такой меры планируют предложить депутаты Государственной думы, участвующие в обсуждении запрета вейпов, передает ФАН.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого акциз на сигареты и папиросы будет увеличен на два процента, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11 процентов.

Здоровье ЗОЖ Курение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте