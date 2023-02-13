Эксперт Головин рассказал, какие меры помогут снизить число курящих

Фото: shutterstock

Генеральный директор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин назвал меры, которые помогут снизить число курящих.

По мнению эксперта, все меры должны быть направлены на снижение спроса и снижения предложения.

Он напомнил, что согласно статистике, в рамках реализации прошлой антитабачной политики в два раза сократился объем курения у общественных мест, у детских садов, у школ. Также необходимо информировать население о вреде потребления, о пользе здорового образа жизни.

— Нужно не только запрещать и говорить, чего делать нельзя, но давать определенную стимулирующую политику по пропаганде здорового образа жизни, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Обезличенные пачки сигарет могут появиться в российских магазинах. Введение такой меры планируют предложить депутаты Государственной думы, участвующие в обсуждении запрета вейпов, передает ФАН.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого акциз на сигареты и папиросы будет увеличен на два процента, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11 процентов.