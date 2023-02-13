Эксперт Головин рассказал, какие меры помогут снизить число курящих
Генеральный директор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин назвал меры, которые помогут снизить число курящих.
По мнению эксперта, все меры должны быть направлены на снижение спроса и снижения предложения.
Он напомнил, что согласно статистике, в рамках реализации прошлой антитабачной политики в два раза сократился объем курения у общественных мест, у детских садов, у школ. Также необходимо информировать население о вреде потребления, о пользе здорового образа жизни.
— Нужно не только запрещать и говорить, чего делать нельзя, но давать определенную стимулирующую политику по пропаганде здорового образа жизни, — отметил он в комментарии «Радио 1».
Обезличенные пачки сигарет могут появиться в российских магазинах. Введение такой меры планируют предложить депутаты Государственной думы, участвующие в обсуждении запрета вейпов, передает ФАН.
До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого акциз на сигареты и папиросы будет увеличен на два процента, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11 процентов.