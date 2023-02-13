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Приметы и советы

В Московском зоопарке 18 февраля пройдет День аквариумиста

Никита Худяков
Город
В Московском зоопарке 18 февраля пройдет День аквариумиста
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке 18 февраля пройдут интерактивные занятия, посвященные Дню аквариумиста. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в понедельник, 13 февраля.

В рамках мероприятия состоится лекция по аквариумистике, также пройдут два интерактивных занятия. Первое будет посвящено роли грунта в аквариуме, от выбора которого может зависеть благосостояние питомцев.

Второе занятие пройдет по теме гидрохромии. На нем специалисты расскажут, как состояние окружающей среды влияет на жизнь человека.

Кроме того, состоится мастер-класс по оформлению аквариума, лекция «Аквариум с человеческим лицом» и экскурсия к аквариумам в «Дом обезьян» и «Копытные Африки», передает Telegram-канал зоопарка.

До этого в столичном зоосаде раскрыли тайну «вурдалачьих воплей», раздававшихся на территории зоопарка. Выяснилось, что крики издает самец пумы Габриэль, но кричать он любит только в полном одиночестве и без зрителей.

Также в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то что он приехал в зоосад совсем котенком.

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