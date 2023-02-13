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В МИД Белоруссии заявили о готовности дать площадку для переговоров по Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД Белоруссии заявили о готовности дать площадку для переговоров по Украине
Фото: shutterstock

Власти Белоруссии по-прежнему готовы предоставить площадку для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник.

— Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка всегда открыта для мира, — цитирует министра РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что заключению перемирия между Москвой и Киевом весной 2022 года помешал Запад. Он отметил, что итоговый документ был на определенной стадии готовности.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие законы «мешают» Украине начать переговоры с Россией. По словам эксперта, для невозможности диалога с Москвой Киев принял ряд определенных документов.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО. В ином случае киевский режим сможет уклониться от соблюдения каких-либо договоренностей.

Белоруссия Украина Россия Переговоры
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