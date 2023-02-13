Мишустин учредил комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 13 февраля.

— Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, — говорится в документе.

Согласно положению, новая комиссия станет постоянно действующим органом власти. Она будет координировать работу различных ведомств и взаимодействовать с отраслевым сообществом, уточняется в постановлении.

8 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что правительство в ближайшее время создаст национальный проект по беспилотным системам. По его словам, весной пройдет совещание по этому поводу.

В конце 2022 года Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотные летательные аппараты и подавлять сигналы управления ими.