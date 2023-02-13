Суд не стал выдворять из России гулявшую по Красной площади с теленком американку

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Троицкий районный суд отказался рассматривать вопрос о выдворении из России американки Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд выявил нарушения в поступивших материалах в отношении А. Дей и вернул их в орган, их составивший, — в МВД, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник истек срок административного ареста Дей. Но на выходе из спецприемника ее задержали полицейские и доставили в суд.

Там в отношении нее составили протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации» и хотели выдворить из страны.

В отношении зоозащитницы были составлены два административных протокола по статьям «Нарушение установленного порядка организации шествия» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В наказание за первое нарушение девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей. Подробнее о деле — в материале «ВМ».