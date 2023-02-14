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Главы Минобороны стран НАТО обсудят в Брюсселе поставки самолетов Киеву

Егор Провоторов
В мире
Главы Минобороны стран НАТО обсудят в Брюсселе поставки самолетов Киеву
Фото: flickr/nato

Главы Минобороны стран НАТО на плановой встрече в Брюсселе 14-15 февраля обсудят дальнейшие поставки оружия на Украину, включая возможность предоставления военных самолетов.

Перед началом общей встречи во вторник утром глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли проведут отдельное заседание созданной Штатами и его союзниками контактной группы по оказанию военной поддержки Украине. В нем поучаствует и глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы ведомств также обсудят планы мобилизации западного военно-промышленного комплекса, чтобы значительно увеличить объемы производства боеприпасов. По его словам, сейчас боеприпасы на Украине расходуются быстрее, чем их успевают производить, что ведет к опустошению запасов.

Министры также должны принять решение о создании нового координационного центра в штаб-квартире НАТО, который будет заниматься обеспечением защиты критической инфраструктуры альянса, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что Чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами из Украины планы производства британских вооружений на украинской территории.

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