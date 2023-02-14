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Приметы и советы

Москвичи заказали свыше 17 тысяч копий документов об объектах недвижимости в 2022 году

Никита Худяков
Город
Москвичи заказали свыше 17 тысяч копий документов об объектах недвижимости в 2022 году
Фото: Пресс-служба Госдумы

В 2022 году в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выдали свыше 17 тысяч документов из архива бюро. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— В настоящее время в архиве МосгорБТИ содержится информация более чем о 500 тысячах городских объектов: зданий, сооружений, нежилых помещений и квартир. Москвичи обращаются за архивными документами, чтобы устранить технические ошибки в Едином государственном реестре недвижимости или разрешить спорные вопросы, — рассказал он.

По словам генерального директора МосгорБТИ Александра Кинева, в распоряжении бюро находятся наиболее подробные данные о недвижимости Москвы.

Для каждого объекта недвижимости создается отдельное инвентарное дело, в которое подшиваются все сведения. Жители столицы заказывают копии поэтажных планов, проектов, технических паспортов и выписок, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что около 30 помещений центров госуслуг приведут в порядок в 2023 году.

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