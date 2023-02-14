Овчинский: Инновации ведущих вузов страны стали доступны на сайте московского «Банка технологий»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Инновационные решения ведущих вузов страны теперь доступны на сайте московского «Банка технологий». Для этих решений на сайте сервиса создан специальный новый раздел. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Банк технологий» помогает столичным промышленникам оперативно подбирать для себя технологии, внедрять новое программное, аппаратное обеспечение и другие решения для развития производств.

— В 2023 году в «Банк технологий» мы добавили новый раздел «Перспективные технологии», где теперь свои решения могут разместить ведущие вузы страны. Там уже представлено девять высокотехнологичных инструментов от трех институтов. Планируется, что в ближайшее время раздел дополнится еще 14 разработками от шести учебных заведений, — рассказал Владислав Овчинский.

На сервисе представлены инструменты, разработанные в МТУСИ, Институте общей физики имени А. М. Прохорова РАН и Московском политехе. Одно из инновационных решений — «Система интеллектуальной видеоаналитики», которая помогает оперативно собирать и обрабатывать данные в автоматическом режиме.

Еще одна разработка — «Технология беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях», которая позволит создать динамическую цифровую карту дорожного движения, подобрать и автоматизировать передвижение беспилотного транспортного средства.