Три человека погибли в результате стрельбы в университете Мичигана

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Неизвестный устроил стрельбу в кампусе Мичиганского государственного университета в США. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает местная полиция.

В результате инцидента погибли три человека, еще пять — получили ранения. Все занятия и спортивные мероприятия в кампусе отменили на 48 часов.

— Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса. По всей видимости, он скончался от ранения, нанесенного самому себе. Угрозы кампусу больше нет, — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Похожий случай произошел накануне в Казахстане, где ученик девятого класса принес в школу топор и ранил трех школьников. Двоих направили в детскую областную больницу с колотыми ранами головы и предплечья, третьему оказали помощь на месте.

Еще одно нападение в учебном заведении произошло в Химках. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения, где одна из учениц напала на другую. Злоумышленница нанесла однокласснице около сотни ударов ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.