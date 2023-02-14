Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три человека погибли в результате стрельбы в университете Мичигана

Лейла Алиева
В мире
Три человека погибли в результате стрельбы в университете Мичигана
Фото: shutterstock

Неизвестный устроил стрельбу в кампусе Мичиганского государственного университета в США. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает местная полиция.

В результате инцидента погибли три человека, еще пять — получили ранения. Все занятия и спортивные мероприятия в кампусе отменили на 48 часов.

— Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса. По всей видимости, он скончался от ранения, нанесенного самому себе. Угрозы кампусу больше нет, — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Похожий случай произошел накануне в Казахстане, где ученик девятого класса принес в школу топор и ранил трех школьников. Двоих направили в детскую областную больницу с колотыми ранами головы и предплечья, третьему оказали помощь на месте.

Еще одно нападение в учебном заведении произошло в Химках. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения, где одна из учениц напала на другую. Злоумышленница нанесла однокласснице около сотни ударов ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.

Смерть США стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте