Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

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Российские спасатели обнаружили под завалами жилого дома в Турции 150 тысяч долларов. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную стодолларовыми купюрами, — говорится в сообщении.

Найденная крупная сумма денег была сразу передана местной полиции, передает Telegram-канал ведомства.

Для устранения последствий землетрясения на помощь Турции были отправлены сотрудники МЧС России. За время своей работы в пострадавших регионах спасатели извлекли из-под завалов более 40 человек.

Спасатели МЧС России недавно завершили все работы в рамках спасательной операции в Сирии после землетрясения. По словам заместителя главы министерства Алексея Серко, Россия планирует предоставить Сирии дополнительную помощь. В частности готовятся к отправке несколько бортов с гуманитарной помощью, один из них прилетел уже в ночь на 13 февраля.

Согласно последним данным в результате землетрясения в Турции погибли 31 643 человека, а из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших.