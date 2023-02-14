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Приметы и советы

Психолог Токарева объяснила причины сокращения рождаемости в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Токарева объяснила причины сокращения рождаемости в Петербурге
Фото: Pixabay

Психолог Полина Токарева объяснила, почему рождаемость в Санкт-Петербурге снизилась за последние годы.

Самая очевидная проблема, которая отдаляет граждан от решения родить ребенка, — отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Жителям города на Неве стало сложно прогнозировать собственные доходы в силу нестабильной обстановки. Кроме того, серьезной трудностью стала покупка недвижимости.

Кроме того, образ независимой женщины, которая живет ради себя, приобрел широкую популярность. Его транслируют социальные сети. Женщины все чаще хотят заниматься карьерой и саморазвитием.

Эксперт добавила, что средний возраст рождения первого ребенка в Петербурге сдвинулся к отметке 36 лет, что приближено к европейским стандартам, сообщает издание «Невские новости».

Ранее главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Северной столицы Виталий Беженарь сообщил, что число родов в Санкт-Петербурге снизилось на пять процентов за последний год, передает ФАН.

27 января президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости в стране.

Рождаемость Дети Психология
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