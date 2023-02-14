ВЦИОМ: Более 70 процентов россиян не считают праздником День всех влюбленных

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Более половины россиян (70 процентов) не считают праздником День всех влюбленных. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 26 процентов опрошенных считают День Святого Валентина праздником. Затруднились с ответом 3 процента. Практически половина опрошенных (43 процента) граждан уверены, что День всех влюбленных придуман продавцами и производителями открыток и сувениров для увеличения прибыли.

Опрос был проведен 5 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

День всех влюбленных нужно отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. У кого же 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

До этого ВЦИОМ выяснил: почти каждый второй россиянин считает, что наступивший год будет в целом хорошим для них. Говоря о стране, около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент).