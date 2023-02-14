Число пенсионеров в России снизилось до 41,8 миллиона

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На 1 января текущего года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояло около 41,78 миллиона пенсионеров. Данный показатель на 0,6 процента или 232 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют соответствующие сведения СФР.

В 2022 году на 372,3 тысячи человек снизилось число получателей страховой пенсии по старости. Помимо этого, почти на семь процентов или на 600 тысяч человек сократилось число работающих пенсионеров, до 7,9 миллиона. Такие показатели являются минимальными с 2004 года.

В материале РБК отмечается, что сокращение численности пенсионеров замедлилось больше, чем в четыре раза в сравнении с 2021 годом, когда показатель составил 970 тысяч человек.

До этого стало известно, что пенсии жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 марта 2023 года будут назначаться по установленным российским стандартам. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что сейчас многие жители новых регионов не имеют возможности подтвердить свой заработок и стаж.

Ежегодно в феврале проводится индексация пособий и социальных выплат. Итоговую сумму рассчитывают исходя из инфляции за прошлый год. В 2023 году коэффициент составит 1,119 пункта. Более 40 денежных мер поддержки увеличат на 11,9 процента. Более того, на портале госуслуг начнет работать биометрия. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».