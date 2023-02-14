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В России выявили 9826 новых случаев коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 9826 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1662 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России выявили 9826 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 10 420 пациентов, отмечается на портале.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что россияне могут заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая подъем заболеваемости COVID-19 и гриппа в стране, наблюдаемый в настоящее время. По его словам, инфекции могут передаться человеку не только от одного, но и от нескольких источников заражения.

В России недавно зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний.

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