Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие, наступающие в районе Артемовска в Донецкой народной республике, фиксировали случаи панического бегства подразделений Вооруженных сил Украины со своих позиций. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

— В районе населенного пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. Покидают их военнослужащие явно без указаний вышестоящего командования, поскольку действия носят хаотичный характер и с явными признаками паники, — сообщил Марочко.

Отступление украинских бойцов стало результатом успешных наступательных действий штурмовых подразделений российской армии. Марочко в своем Telegram-канале также отметил, что украинские военные оставляют на позициях вооружение и технику.

10 февраля Марочко рассказал, что иностранные наемники расположились в городе Часов Яр близ Артемовска. По словам военного, наемники одеты в различную форменную одежду без опознавательных знаков. При себе они имеют стрелковое оружие образца НАТО.