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Приметы и советы

Американские военные обнаружили датчики и электронику в обломках сбитого аэростата КНР

Араз Салехов
В мире
Американские военные обнаружили датчики и электронику в обломках сбитого аэростата КНР
Фото: shutterstock

Солдаты американской армии собрали и восстановили датчики из сбитого аэростата-шпиона, который, по мнению властей Штатов, принадлежит Китаю. Об этом сообщили в Северном командовании Вооруженных сил США.

— Экипажам удалось собрать значительное количество обломков с места падения, включая все выявленные приоритетные датчики и электронику, а также большие секции конструкции, — заявили военные.

Как сообщает New York Post, это оборудование могли использовать для сбора разведывательных данных.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь глава ЦРУ Уильям Бернс сказал, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также может ли начаться активный конфликт между странами.

10 февраля американский президент Джо Байден назвал успехом то, что американские военные сбили в районе американского штата Аляска летательный аппарат.

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