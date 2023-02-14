Специалисты МЧС России завершают поисково-спасательные работы в Турции

Фото: МЧС

Российские спасатели завершают свою работу в пострадавших от землетрясения районах Турции. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

— Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России, — цитирует его ТАСС.

До этого сообщалось, что российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции. Найденная крупная сумма денег была сразу передана местной полиции.

Спасатели МЧС России недавно завершили все работы в рамках спасательной операции в Сирии после землетрясения. По словам заместителя главы министерства Алексея Серко, Россия планирует предоставить Сирии дополнительную помощь. В частности готовятся к отправке несколько бортов с гуманитарной помощью, один из них прилетел уже в ночь на 13 февраля.

Согласно последним данным в результате землетрясения в Турции погибли 31 643 человека, а из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших.