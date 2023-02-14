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Приметы и советы

Стоматолог Тарасов пояснил, как боли в спине связаны с зубами

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Тарасов пояснил, как боли в спине связаны с зубами
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Боли в спине могут быть вызваны проблемами с зубами. Как лечить такие недуги, рассказал гнатолог, стоматолог-ортопед, Алексей Тарасов.

Эксперт пояснил, что неправильное положение челюстей и аномалии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) приводят к гипертонусу мышц шеи и спины. В этом случае лечением занимается стоматолог-гнатолог. Он воздействует на все элементы зубочелюстной системы, включая ВНЧС, его костные и связочные структуры, мышцы лица, шеи, зубы и мягкие ткани полости рта.

Зачастую при подобных проблемах требуется консультация смежных специалистов: ортодонтов, неврологов, остеопатов. Комплексный подход позволяет восстановить правильную работу зубочелюстного аппарата, снять болевые ощущения и улучшить эстетику лица, передает Общественная служба новостей.

Ранее стоматолог-гигиенист Наталия Савинова рассказала, что максимальный срок использования зубной щетки составляет три месяца. Затем она становится непригодной из-за скопления микробов и бактерий, передает RT.

Главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров рассказал, как диагностировать у себя рак полости рта.

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