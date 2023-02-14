Тайные письма и клубы знакомств: стало известно, как находили себе пару в прошлые века

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На сегодняшний день существует множество способов найти себе пару: социальные сети, мобильные приложения для знакомств и быстрые свидания. Однако раньше сделать это было намного труднее.

Так, в допетровское время молодым редко предоставляли право выбора: спутников жизни им обычно подбирали родители.

— Дети только рождались, а им уже присматривали вторую половинку. Девочек отдавали замуж в 12–13 лет, парней женили в 14–15. Конечно, были смельчаки, которые не могли смириться с выбором отца и матери. Они назначали любимым тайные свидания вдали от дома, в тени деревьев, на берегах рек, — рассказала начальник отдела «История Москвы» Музея Москвы Ирина Карпачева.

Конфетно-букетный период, каким мы его знаем сейчас, начал зарождаться в XIX веке. Мужчина должен был регулярно навещать свою избранницу, причем каждый раз необходимо было приносить ей конфеты, подарки и цветы. При этом появиться на публике вдвоем пара имела право только после официального объявления о помолвке, передает официальный сайт мэра Москвы.

День всех влюбленных нужно отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. У кого 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.