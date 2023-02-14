Экологи призвали отказаться от акций с воздушными шарами на 14 февраля

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Российский экологический оператор призвал россиян отказаться от акций в честь Дня всех влюбленных, в которых используется огромное количество воздушных шаров.

Экологи пояснили, что в составе воздушных шаров присутствуют полимеры, поэтому срок их разложения колеблется от 4 до 100 лет. Все это время микропластик будет загрязнять окружающую среду: почву, воду, воздух.

— Поэтому РЭО неоднократно призывал отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных и других мероприятиях. Подобные акции, когда ради одной минуты удовольствия организаторы игнорируют вред, беспечны и недопустимы, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Также эксперты РЭО посоветовали отказаться от бумажных открыток, передает «360».

День всех влюбленных нужно отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. Тем, у кого 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.