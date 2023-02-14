Бориса Щербакова выписали из больницы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народный артист России Борис Щербаков, который в начале февраля был госпитализирован в одну из столичных больниц, уже находится дома и хорошо себя чувствует. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила его супруга, актриса Татьяна Бронзова.

— Все хорошо, он здоров, уже дома, — цитирует Бронзову ТАСС.

Актера увезли на скорой 1 февраля во время репетиции. Позднее сын знаменитости рассказал «Вечерней Москве», что 73-летний актер находится в сознании. По его словам, изначально врачи полагали, что у артиста ОРВИ. Но после исследований заподозрили проблемы в части кардиологии и направили его на дополнительное обследование в одну из столичных больниц.

Народный артист России должен был принять участие в спектакле «Свободная пара». После сообщения о госпитализации актера организаторы мероприятия отменили показ.

7 февраля артист сам рассказал о своем состоянии. По его словам, он чувствует себя хорошо. Тогда Щербаков заявил, что у него обычная простуда, а врачи не подтвердили диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии».