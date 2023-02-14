Музей городского хозяйства пригласил москвичей на экскурсию ко Дню всех влюбленных

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичный Музей городского хозяйства подготовил для жителей столицы экскурсию ко Дню всех влюбленных. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 14 февраля.

В рамках мероприятия 15 февраля в 18:30 гости отправятся в путешествие по столице и будут останавливаться в местах, где произошли самые громкие романы прошлых лет. Так, москвичам расскажут о трагической истории любви графа Николая Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой, где в Москве можно встретить невесту Ивана Великого и где Михаил Булгаков поселил свою литературную героиню Маргариту.

Кроме того, участники узнают историю появления в столице Сандуновских бань, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В День всех влюбленных, 14 февраля, в столице поженятся свыше 400 пар. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, популярность выездной регистрации выросла в Москве на 40 процентов, а самыми популярными выездными площадками стали небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.