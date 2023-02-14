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Губернатор Севастополя предложил вместо валентинок на 14 февраля написать письма солдатам

Лейла Алиева
Общество
Губернатор Севастополя предложил вместо валентинок на 14 февраля написать письма солдатам
Фото: Администрация президента РФ

Навязанный Западом День святого Валентина всегда выглядел фальшиво, а вместо валентинок лучше отправить письма солдатам в зону спецоперации. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вместо Дня всех влюбленных губернатор предложил популяризовать в России православный День семьи, любви и верности, а также День памяти святых Петра и Февронии Муромских. А валентинки заменить письмами солдатам.

— С любой позиции очевидно, что время сейчас не то, чтобы продолжать как ни в чем не бывало праздновать чуждые нам маркетинговые праздники. Чтобы искоренить тягу к западным «идеалам» из нашей жизни, понадобится, конечно, еще много лет, — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (70 процентов) не считают праздником День всех влюбленных. Практически половина опрошенных (43 процента) граждан уверены, что День всех влюбленных придуман продавцами и производителями открыток и сувениров для увеличения прибыли.

Солдаты Севастополь День святого Валентина
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