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Минобороны: Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8
Фото: Минобороны РФ

Российские истребители за сутки сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка ДНР сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, — передает слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны РФ.

До этого в оборонном ведомстве поделились кадрами боевого применения высокоточных снарядов в зоне проведения спецоперации. На опубликованном видеоролике показано уничтожение опорного пункта и военной техники ВСУ, находившихся на большом удалении.

7 февраля стало известно, что украинская армия потеряла на Купянском направлении свыше 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Недавно в Сети появились первые кадры работы новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне боевых действий. Что это за боевая машина и в чем ее уникальность, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Украина Спецоперации Россия Истребители
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