Депутат МГД: Формат самозанятости позволяет многим москвичам получать дополнительный заработок

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Для развития самозанятости в столице создали специальную систему нефинансовых мер поддержки, которая позволяет обеспечить дополнительный заработок для предпринимателей. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Сейчас благодаря развитию онлайн-торговли, широким возможностям маркетплейсов городская экономика трансформируется, появилось множество ниш, где можно работать на себя легально, выплачивая налоги, но при этом не усложняя себе жизнь трудоемкой отчетностью, — сказала она.

По словам депутата, благодаря созданию подобной системы открыть свой бизнес в городе стало гораздо легче.

Особую важность принятые меры имеют именно для самозанятых. Для них доступны различные инструкции, навигаторы и программы обучения, которые помогают найти дополнительный способ заработка, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Людмила Гусева сообщила, что применение кластерного подхода может помочь дать максимальный эффект для мер поддержки предпринимателей инновационного сектора. Она отметила, что сегодня город предоставляет различные меры поддержки.