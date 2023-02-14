«Занимался самолечением»: врачи объяснили, почему пневмония довела Костомарова до ампутации

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Врачи объяснили причину, по которой пневмония довела олимпийского чемпиона Романа Костомарова до тяжелых последствий.

— В больницу его привезли с температурой 40. Он сказал, что несколько дней занимался самолечением. А параллельно еще больной катался в ледовых шоу, — заявил источник в медицинских кругах.

По словам спикера, фигурист, уже будучи заболевшим, продолжал выступать в ледовых шоу, несмотря на множественные отговоры близких людей.

Основная проблема, отметил врач, заключалась в том, что, когда специалисты приступили к лечению Костомарова в клинике, иммунитета у фигуриста уже практически не было. По этой причине его состояние ухудшалось с каждым днем, передает KP.RU.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, фигуриста отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей. Во вторник, 7 февраля, спортсмену ампутировали стопу на левой ноге. Изначально планировалось удалить только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что олимпийский чемпион находится в критическом состоянии. Она отметила, что у спортсмена страдают мелкие сосуды, что в свою очередь создает определенные сложности для его лечения.