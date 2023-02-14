Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников спецоперации

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал глав муниципалитетов активным образом оказывать поддержку семьям участников спецоперации.

По его словам, вопрос о поддержке родственников военнослужащих невозможно решить без участия глав муниципалитетов. Кириенко подчеркнул, что необходимо обеспечить поддержку абсолютно всем семьям.

— Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои — все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и «Мы вместе», и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает, — цитирует слова Кириенко РИА Новости.

До этого глава Министерства обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.

10 декабря 2022 года стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах РФ.