Диетолог Поляков объяснил, какие витамины могут вызвать рак

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БАДы — это усовершенствованные витамины, минералы и жирные кислоты, которые служат строительным материалом для человека. Но иногда они могут стать причиной возникновения рака. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, биологически активные добавки могут увеличить риск развития раковых опухолей, если человек бездумно и бесконтрольно принимает экстремальную дозу с витаминами группы B.

Чаще всего, как отметил врач, риски появления новообразований из-за БАДов связаны с приемом дешевых витаминов. Люди сознательно покупают более дешевые варианты, а они могут провоцировать нарушение цикла метилирования (синтеза ДНК — прим. «ВМ»).

— В процессе синтеза ДНК участвуют витамины группы B, но есть часть генетических поломок, когда эти витамины плохо усваиваются и начинают проходить по альтернативным биохимическим путям, — считает специалист. — Это запускает сбои в процессе сборки ДНК и провоцирует возникновение мутаций, в том числе онкологических.

Однако Поляков подчеркнул, что не стал бы включать их даже в десятку первых причин возникновения подобного заболевания.

— Лекарственные препараты, которые назначают врачи, а также технологии экспериментальных прививок с большей вероятностью могут вызвать рак, — добавил Поляков.

Не только к приему витаминов нужно подходить с осторожностью. По данным Минздрава, более 70 процентов россиян неправильно принимают антибиотики, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «ВМ» узнала у врача — терапевта-иммунолога Ирины Ярцевой.