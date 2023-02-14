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Астрофизик Невский предположил, что НЛО над Китаем может быть фейерверком

Александр Афонин
В мире
Астрофизик Невский предположил, что НЛО над Китаем может быть фейерверком
Фото: Pixabay

Пролетевшая над небом Китая цепочка светящихся шаров может быть фейерверком, похожим на часть инсталляции «Лестница в небо». Такое мнение во вторник, 14 февраля, высказал заведующий учебной обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский.

— Я думаю, что это фейерверк. Китайцы — мастера фейерверков, — сказал он.

По словам Невского, пролетевшие шары точно не относятся к спутникам Starlink. Разработка SpaceX отличается неизменяемым расположением объектов относительно друг друга. Кроме того, спутники движутся намного медленнее и имеют другую яркость свечения, передает РИА Новости.

Цепочка из светящихся шаров пролетела 14 февраля над китайской северо-восточной провинцией Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Очевидцы рассказали, что «аномалию» было видно всего несколько секунд.

В последнее время над территорией США и Канады было сбито несколько неопознанных летающих объектов. Ситуация привлекла внимание как западных, так и российских СМИ. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему такие объекты стали появляться в небе и может ли эта информация быть политически отвлекающим маневром.

НЛО Китай Фейерверки
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