Астрофизик Невский предположил, что НЛО над Китаем может быть фейерверком

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Пролетевшая над небом Китая цепочка светящихся шаров может быть фейерверком, похожим на часть инсталляции «Лестница в небо». Такое мнение во вторник, 14 февраля, высказал заведующий учебной обсерваторией Южного федерального университета Михаил Невский.

— Я думаю, что это фейерверк. Китайцы — мастера фейерверков, — сказал он.

По словам Невского, пролетевшие шары точно не относятся к спутникам Starlink. Разработка SpaceX отличается неизменяемым расположением объектов относительно друг друга. Кроме того, спутники движутся намного медленнее и имеют другую яркость свечения, передает РИА Новости.

Цепочка из светящихся шаров пролетела 14 февраля над китайской северо-восточной провинцией Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Очевидцы рассказали, что «аномалию» было видно всего несколько секунд.

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