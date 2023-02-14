«Ленком» проведет экскурсию по гримерной Чуриковой 25 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Театр «Ленком Марка Захарова» 25 февраля проведет экскурсию «Инна Чурикова. Полвека на сцене «Ленкома», где гости смогут впервые посетить гримерную актрисы. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила руководитель литературно-драматургической части учреждения Ирина Горюнова.

— Гримерная Инны Михайловны Чуриковой впервые будет показана 25 февраля, — рассказала она.

Экскурсия пройдет в рамках проекта «Легенды Ленкома». Гости театра смогут подробнее познакомиться с историей жизни и творчества Чуриковой. За время своей работы актриса собрала множество вещей, которые сейчас хранятся в ее гримерной, передает ТАСС.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет. Супруг артистки признал, что ее кончины никто не ожидал.

В связи со смертью актрисы мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования ее родным и близким. Талант именитой артистки позволил ей создать на сцене театра «Ленком» и киноэкране яркую галерею самых разных образов, добавил он.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. В ее списке такие роли как Баба-яга, Жанна д'Арк, английская королева, жена барона и всем известная Марфушенька-душенька. Какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».