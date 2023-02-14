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Губернатор Ярославля поддержал ФК «Шинник» после драки с украинскими футболистами

Александр Афонин
Спорт
Губернатор Ярославля поддержал ФК «Шинник» после драки с украинскими футболистами
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Члены футбольного клуба «Шинник» правильно среагировали на поведение украинских футболистов из «Миная», дав им необходимый отпор. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев во вторник, 14 февраля.

— Парни из нашего Ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответсвующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Драка между российскими и украинскими футболистами произошла 14 февраля в одном из турецких отелей. По данным СМИ, потасовка произошла во время третьего тренировочного сбора, проходящего в Анталье. Факт драки подтвердили в турецком отеле.

Позже стало известно, что зачинщиками произошедшего стали не футболисты российского клуба «Шинник». Как утверждается, ярославские спортсмены заступили за своего одноклубника, на которого совершили нападение.

По итогам стычки спортсмены «Шинника» не получили серьезных травм. В свою очередь руководство клуба приняло решение переехать в другой отель.

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