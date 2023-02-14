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Главный тренер «Динамо» пожелал стойкости и здоровья отцу Овечкина

Александр Афонин
Общество
Главный тренер «Динамо» пожелал стойкости и здоровья отцу Овечкина
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный тренер столичного хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов пожелал стойкости и здоровья отцу форварда Александра Овечкина Михаилу в связи с его болезнью. Об этом спортсмен сообщил во вторник, 14 февраля.

— Хочется пожелать ему стойкости и здоровья. Мы все переживаем друг за друга. Дядя Миша не чужой для нас человек, — цитирует Кудашова ТАСС.

До этого генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что Александр Овечкин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. По информации СМИ, речь идет об отце игрока.

До этого Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке. Сразу после матча журналист задал вопрос спортсмену, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви на родном языке.

Позже канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что намерен самостоятельно увидеть, как Овечкин побьет его рекорд в НХЛ. Так знаменитый спортсмен высказался о погоне россиянина за «вечным» рекордом по заброшенным шайбам в североамериканской лиге.

Здоровье ХК «Динамо» (Москва) Александр Овечкин
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