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Петиция на сайте украинского президента Владимира Зеленского о переименовании России в Московию набрала необходимые для ее официального рассмотрения голоса.

Петиция с требованием заменить названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация», а также изменить все их производные на соответствующие вариации термина «Московия» была зарегистрирована на сайте Зеленского в конце ноября 2022 года, передает РИА Новости.

На Украине в очередной раз предложили переименовать Россию в Московию. Термин уходит корнями в Средневековье, а в ХХ веке его собирались использовать нацисты. Об истоках названия «Московия», а также о том, зачем киевскому режиму понадобилось «переименование», — в материале «Вечерней Москвы».

До этого Зеленский заявил, что боевые действия на территории Украины закончатся, когда российские войска покинут страну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимира Зеленского уже нельзя назвать возможным оппонентом для Владимира Путина. По его мнению, это связано с невыполнением обещанного со стороны президента Украины.