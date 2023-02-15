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Херш объяснил, почему Байден отдал приказ о подрыве «Северных потоков»

Егор Провоторов
В мире
Херш объяснил, почему Байден отдал приказ о подрыве «Северных потоков»
Фото: shutterstock

Президент США Джо Байден принял решение о диверсии на «Северных потоках» вследствие страха выхода Германии из режима антироссийских санкций, заявил во вторник, 14 февраля, известный американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший материал о причастности США к взрывам на газопроводах.

По мнению обладателя Пулитцеровской премии, причиной провокации со стороны американского лидера было то, что «война на Украине для Запада шла не очень хорошо» и США вместе с партнерами боялись приближающейся зимы.

Исходя из того, что «Северный поток-2» был приостановлен самим Берлином, а не международными санкциями, Вашингтон опасался, что Германия может отказаться от антироссийских рестрикций из-за холодной зимы, отметил Херш в интервью Berliner Zeitung.

До этого журналист-расследователь заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали «невообразимой глупостью» со стороны Соединенных Штатов, поскольку они подталкивают Европу к более тесным экономическим связям с Китаем.

Джо Байден США Зима Германия Северный поток
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