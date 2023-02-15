Посольство РФ указало на замалчивание США фактов ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

США бесстыдно замалчивают факты целенаправленных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры с использованием западных вооружений ради «обеления себя и очернения России». Об этом в среду, 15 февраля, заявило российское посольство в Вашингтоне.

В комментарии отмечается, что высказывания руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, обвинившего РФ в «принудительном перемещении и депортации украинских детей» на территорию России, являются абсурдом.

— Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких - для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия, — говорится на канале дипмиссии в Telegram.

Дипломаты посоветовали Госдепу дать адекватную оценку действиям Киева, которые ведут к гибели и ранениям детей. По информации посольства, только за 2022 год на Донбассе погибли 153 ребенка, еще 279 получили различные ранения.

ВСУ, используя западное оружие, наносят целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры — школам, больницам и детским садам. Все эти факты «бесстыдно замалчиваются» властями Соединенных Штатов, резюмировали в дипмиссии.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ должны уничтожать объекты в России, которые наносят ущерб стране.