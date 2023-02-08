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Секретарь СНБО Украины Данилов призвал наносить удары по объектам в России

Юлия Курганова
В мире
Секретарь СНБО Украины Данилов призвал наносить удары по объектам в России
Фото: Youtube / BBC News - Русская служба

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ должны уничтожать объекты, которые наносят ущерб стране.

— Если есть объекты, которые наносят ущерб нашей стране, то мы должны уничтожить эти объекты, — сказал он в интервью агентству Reuters.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не наносят удары по территории России, а предоставленное западными странами оружие украинская армия использует только для обороны.

Правительства Нидерландов, ФРГ и Дании намерены осуществить совместную поставку ВСУ танков Leopard 1. Об этом 7 февраля сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что на Украину отправят модификации танков A5. Они оснащены системой управления огнем EMES 18, которая основана на EMES 15 для Leopard 2. Закупить их планируется у немецкого производителя.

Портал Business Insider сообщил, что немецкое правительство в ближайшее время объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании FFG на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Первые машины Киев получит только к середине этого года.

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