Севастьянов заявил, что Папа Римский хочет встретиться с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Папа Римский Франциск хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили бы план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

— У Папы есть план предложения по мирному урегулированию противостояния России и Запада, и он подтвердил желание переговоров с российским руководством, готовность приехать в Москву, — цитирует его РИА Новости.

В январе исполняющий обязанности премьер-министра Черногории Дритан Абазович предложил Папе Римскому Франциску провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Подгорице. Как уточняется, инициатива Абазовича обсуждалась в рамках его визита в Ватикан в октябре прошлого года. Тогда предложение политика было поддержано.

25 января бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал одного человека, который знает способ решения конфликта на Украине. По его мнению, план урегулирования конфликта есть только у Папы Римского.