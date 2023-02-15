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Посольство РФ ответило на обвинения США в «депортации украинских детей»

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство РФ ответило на обвинения США в «депортации украинских детей»
Фото: vk/rusembusa

Россия делает все возможное для защиты и безопасности детей, вынужденных спасаться от украинских войск. Об этом в среду, 15 февраля, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

В сообщении отмечается, что высказывания руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, обвинившего РФ в «принудительном перемещении и депортации украинских детей» на территорию России, являются абсурдом.

— Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку, — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты советуют дать адекватную оценку действиям Украины. По их словам, за 2022 год в Донбассе погибло 153 ребенка, еще 279 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, ВСУ наносят целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры — больницам, школам и детским садам при помощи западного оружия, резюмировали в дипмиссии.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ установит обстоятельства подготовки Украиной при поддержке западных государств провокации в отношении России.

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