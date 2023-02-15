В России выявили 13 436 новых случаев коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в России зафиксировали 13 436 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1548 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 12 071 пациент, отмечается на портале.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что россияне могут заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая подъем заболеваемости COVID-19 и гриппа в стране, наблюдаемый в настоящее время. По его словам, инфекции могут передаться человеку не только от одного, но и от нескольких источников заражения.
В России недавно зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний.