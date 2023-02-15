В России выявили 13 436 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в России зафиксировали 13 436 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1548 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 12 071 пациент, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что россияне могут заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая подъем заболеваемости COVID-19 и гриппа в стране, наблюдаемый в настоящее время. По его словам, инфекции могут передаться человеку не только от одного, но и от нескольких источников заражения.

В России недавно зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний.