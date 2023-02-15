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Андрей Бочкарев: На электродепо «Южное» начали устанавливать зенитные фонари

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: На электродепо «Южное» начали устанавливать зенитные фонари
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» начали устанавливать зенитные фонари. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 15 февраля.

— Продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное». Ведется монтаж ограждающих конструкций и стеновых панелей. В рамках устройства кровли начат монтаж зенитных фонарей. Общая площадь остекления составит более 2000 квадратных метров, — рассказал он.

По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» Константина Маслакова, на данный момент рабочие уже установили каркасы 20 зенитных фонарей, а всего предстоит смонтировать 128 единиц. Данные фонари обеспечат естественное освещение и вентиляцию внутренних помещений.

Общая готовность монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» оценивается в 80 процентов, а металлоконструкций — в 85. Благодаря новому отстойно-ремонтному корпусу мастера смогут на ежедневной основе проводить техническое обслуживание 30 электропоездов.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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