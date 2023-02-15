Полиция задержала закладчика с крупной партией наркотиков на северо-востоке Москвы
На северо-востоке столицы полиция задержала закладчика с крупной партией запрещенных веществ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 15 февраля.
По ее словам, 35-летнего жителя столицы задержали на Октябрьской улице. При себе у подозреваемого были два свертка с неизвестным веществом. Еще четыре упаковки правоохранители нашли в тайниках, оборудованных в подъездах соседних домов.
Стражи правопорядка обыскали машину злоумышленника и обнаружили в ней еще 10 свертков с тем же веществом. Позже в квартире подозреваемого в Нововладыкинском проезде нашли еще пакет. Суммарная масса изъятого составила около 200 граммов. Экспертиза показала, что в упаковках находился мефедрон.
Задержанный признался, что приобрел наркотик для последующей перепродажи через систему тайников.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.
Другого наркоторговца задержали в Подмосковье. В арендованной квартире мужчина хранил более 50 килограммов героина.