Полиция задержала закладчика с крупной партией наркотиков на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Октябрьская улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы полиция задержала закладчика с крупной партией запрещенных веществ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 15 февраля.

По ее словам, 35-летнего жителя столицы задержали на Октябрьской улице. При себе у подозреваемого были два свертка с неизвестным веществом. Еще четыре упаковки правоохранители нашли в тайниках, оборудованных в подъездах соседних домов.

Стражи правопорядка обыскали машину злоумышленника и обнаружили в ней еще 10 свертков с тем же веществом. Позже в квартире подозреваемого в Нововладыкинском проезде нашли еще пакет. Суммарная масса изъятого составила около 200 граммов. Экспертиза показала, что в упаковках находился мефедрон.

1/2 Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве 2/2 Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Задержанный признался, что приобрел наркотик для последующей перепродажи через систему тайников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Другого наркоторговца задержали в Подмосковье. В арендованной квартире мужчина хранил более 50 килограммов героина.