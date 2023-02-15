Лавров сообщил о подготовке Россией заседания Совбеза ООН о подрывах на «Северных потоках»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия запросила специальное заседание Совбеза ООН, чтобы потребовать расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в среду, 15 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования, — сказал он.

Глава МИД отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет мандата и полномочий проводить такие расследования. Лавров подчеркнул, что в России не согласны с такой позицией, передает РИА Новости.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».