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Пролежавшую под завалами больше девяти суток женщину спасли в Турции

Евгений Жуков
В мире
Пролежавшую под завалами больше девяти суток женщину спасли в Турции
Фото: Unsplash

Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом в среду, 15 февраля, рассказало издание Sabah.

— В Кахраманмараше 74-летняя Джемиле Кекеч была спасена из-под завалов на 226-м часу катастрофы, — передает издание.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя аналогичный катаклизм 1939 года.

До этого заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак заявил, что Совбез ООН предпринимает попытки определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии.

В свою очередь специалист по безопасности Михаил Макеев рассказал «Вечерней Москве», что во время землетрясения нужно как нужно быстрее покинуть помещение и оставаться на открытой местности. Кроме того, у жителей сейсмически активных районов всегда должен быть собран «тревожный чемоданчик».

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