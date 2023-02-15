Форум «Здоровое общество» пройдет в Санкт-Петербурге в марте

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Форум «Здоровое общество», организуемый Министерством здравоохранения России и Фондом Росконгресс, пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 24 марта. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Деловая программа мероприятия предусматривает обсуждение актуальных вопросов системы здравоохранения: финансирования, страховой медицины, экспорта медицинских услуг, цифровой трансформации отрасли, а также достижений медицинской науки, в том числе развитие генетики и клеточных технологий, разработки инновационных лекарств.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас город работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Так, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики. По словам Собянина, в Зеленограде разворачивается крупный кластер по производству лекарств, две трети из которых никогда в России не производились.