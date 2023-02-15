Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых объектов здравоохранения в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в настоящее время принимает участие в открытии новых объектов здравоохранения по всей стране. Торжественное мероприятие проходит по видеосвязи в среду, 15 февраля.

Помимо главы государства, в мероприятии участвует министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На заседании могут объявить о завершении строительства и реконструкции целого ряда медицинских объектов, передает РИА Новости.

13 февраля в столичном районе Свиблово открыли новую детско-взрослую поликлинику. На открытии медучреждения присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Здание четырехэтажное, оно состоит из двух блоков на 800 посещений в смену. Там разместили филиал № 1 городской поликлиники № 107 и филиал № 3 детской городской поликлиники № 11.

Недавно Собянин сообщил, что в медицине начинает активно использоваться искусственный интеллект. Так, новые технологии работают уже в 19 видах лучевых исследований, а всего с помощью искусственного интеллекта поставили более девяти миллионов диагнозов.