Собянин: Новая поликлиника в Свиблове с современным оборудованием приняла первых пациентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, улица Грекова, 10А Карта всех событий

В столичном районе Свиблово открыли новую детско-взрослую поликлинику. На открытии медучреждения присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Большая работа была проведена. Мы все переделали: и регистратуру, и маршрутизацию, чтобы было удобно. Построили за два года. Для таких проектов обычно срок побольше — три-четыре года, а здесь — два, — цитирует главу города агентство городских новостей «Москва».

Здание четырехэтажное, оно состоит из двух блоков на 800 посещений в смену. Здесь разместили филиал №1 городской поликлиники №107 и филиал №3 детской городской поликлиники №11. В планах развития Свиблова также входит строительство школы и открытие ярмарочной площади, добавил Собянин.

До этого москвичам представили первый рейтинг детских городских поликлиник. Самым лучшим в 2022 году стал филиал № 2 Детской городской поликлиники № 38. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как создание благоприятных условий в поликлинике, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам и многое другое.

10 февраля Собянин заявил, что в настоящее время все городские больницы, где круглосуточно оказывают экстренную помощь горожанам, оснащены специальным планшетами, ускоряющими работу врачей. По словам главы города, благодаря планшетам специалисты могут оценить состояние пациента всего за две–три минуты.