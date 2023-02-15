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Умер отец хоккеиста Александра Овечкина

Евгений Жуков
Общество
Умер отец хоккеиста Александра Овечкина
Фото: РИА Новости

В возрасте 71-го года скончался отец хоккеиста Александра Овечкина, Михаил. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал сам спортсмен в своих социальных сетях.

— Сегодня не стало моего отца... я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо, — написал Овечкин в своем микроблоге.

До этого сообщалось, что у Михаила Викторовича было обнаружено онкологическое заболевание. Уточнялось, что отец спортсмена был госпитализирован еще 10 февраля после обострения хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

В связи с болезнью отца Овечкин накануне покинул США и отправился в Москву. Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что спортсмен покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека.

В свою очередь главный тренер столичного хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов тогда пожелал стойкости и здоровья Михаилу Овечкину в связи с его болезнью. Он также назвал Овечкина-старшего близким другом клуба.

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