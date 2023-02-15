Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы

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Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» заметили в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево» и фаунистическом заказнике «Долгие пруды» распустившиеся почки вербы. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Верба, или ива остролистная, включена в надзорный список Красной книги Москвы, где отмечены виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении, — рассказали в комплексе.

Согласно примете, распускающаяся верба говорит о скором приходе весны. Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, не отличаются особой красотой и привлекательностью, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно специалисты Мосприроды заметили краснокнижного ястреба-перепелятника на территории памятника природы «Щукинский полуостров». В столице эти птицы ведут оседлый образ жизни. Пары по несколько лет держатся в одном и том же гнезде в кронах деревьев.

За прошедший год специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы. Среди краснокнижных животных числятся сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Измайлово».