Эксперт Царенко: Схема лечения Костомарова является единственно возможной для спасения его жизни
Врачи выбрали единственно возможную схему лечения олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. На сегодняшний день фиксируется положительная динамика его состояния. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.
Он вместе с другими экспертами, специализирующимися на дыхательной недостаточности, были подключены к лечению спортсмена.
— Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену, — признался Царенко.
По его словам, Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, поскольку в период коронавирусной инфекции там был наработан большой опыт по тематическим вопросам. В клинике работают специалисты, сталкивавшиеся неоднократно с пациентами, которым необходимы были ИВЛ и ЭКМО.
Царенко отметил, что по ситуации Костомарова проводились ежедневные консилиумы, потому как обстановка была критическая. На вопрос о том, почему была выбрана именно такая схема лечения, специалист пояснил, что есть ситуации, когда неиспользование какого-то метода медицинской помощи приводит к смерти пациента.
Эксперт пояснил, что применение ИВЛ в случае такого серьезного поражения дыхательных органов может не помочь. Поэтому было принято решение о немедленном переходе на ЭКМО. Подобный метод применяется совместно с ИВЛ, однако основную функцию в данной ситуации несет именно ЭКМО.
Прибегая к таком подходу лечения пациента, продолжил Царенко, обязательно появятся новые проблемы. Специалист объяснил, что при применении ЭКМО могут развиться микроциркуляторные нарушения. Обычно это происходит на кончиках пальцев рук, ног и даже на ушах. Подобное развитие ситуации ведет к некрозу, передает слова специалиста ТАСС.
7 февраля СМИ сообщили, что спортсмену ампутировали стопу на левой ноге. Изначально планировалось удалить только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.
Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что олимпийский чемпион находится в критическом состоянии. Она отметила, что у спортсмена страдают мелкие сосуды, что в свою очередь создает определенные сложности для его лечения.