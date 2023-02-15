Эксперт Царенко: Схема лечения Костомарова является единственно возможной для спасения его жизни

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Врачи выбрали единственно возможную схему лечения олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. На сегодняшний день фиксируется положительная динамика его состояния. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.

Он вместе с другими экспертами, специализирующимися на дыхательной недостаточности, были подключены к лечению спортсмена.

— Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену, — признался Царенко.

По его словам, Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, поскольку в период коронавирусной инфекции там был наработан большой опыт по тематическим вопросам. В клинике работают специалисты, сталкивавшиеся неоднократно с пациентами, которым необходимы были ИВЛ и ЭКМО.

Царенко отметил, что по ситуации Костомарова проводились ежедневные консилиумы, потому как обстановка была критическая. На вопрос о том, почему была выбрана именно такая схема лечения, специалист пояснил, что есть ситуации, когда неиспользование какого-то метода медицинской помощи приводит к смерти пациента.

Эксперт пояснил, что применение ИВЛ в случае такого серьезного поражения дыхательных органов может не помочь. Поэтому было принято решение о немедленном переходе на ЭКМО. Подобный метод применяется совместно с ИВЛ, однако основную функцию в данной ситуации несет именно ЭКМО.

Прибегая к таком подходу лечения пациента, продолжил Царенко, обязательно появятся новые проблемы. Специалист объяснил, что при применении ЭКМО могут развиться микроциркуляторные нарушения. Обычно это происходит на кончиках пальцев рук, ног и даже на ушах. Подобное развитие ситуации ведет к некрозу, передает слова специалиста ТАСС.

7 февраля СМИ сообщили, что спортсмену ампутировали стопу на левой ноге. Изначально планировалось удалить только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что олимпийский чемпион находится в критическом состоянии. Она отметила, что у спортсмена страдают мелкие сосуды, что в свою очередь создает определенные сложности для его лечения.